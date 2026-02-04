Política: Tajani, "¨Premio Nobel a Trump? Si logra paz en Medio Oriente y Ucrania"

"Estoy convencido de que es correcto; comparto esta postura.

Apoyamos la política exterior estadounidense en sus esfuerzos por consolidar la paz en Medio Oriente, en Gaza, así como entre Ucrania y Rusia", declaró ante la prensa italiana en Washington.

"Cuando discrepamos en algo, lo hemos dicho", enfatizó el ministro. "Lo hicimos respecto a Groenlandia y sobre el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con la OTAN. Somos amigos y aliados, siempre con la frente en alto y la espalda recta", añadió.

En relación con los recientes ataques de piratas informáticos rusos a varias sedes diplomáticas de la Farnesina, incluida la embajada en Washington, Tajani fue claro: "Rechazado", respondió a la prensa italiana.

"El origen es ruso, confirmado por los propios autores, quienes explicaron el motivo de este ataque, que fue "frustrado".

Además, destacó "la extraordinaria labor que hemos realizado con la reforma del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde existe una Dirección General de Seguridad y una sala de operaciones en la Farnesina dedicada exclusivamente a contrarrestar ciberataques".

Por otro lado, Tajani comentó sobre la reunión en Washington, patrocinada por Estados Unidos, afirmando que podría representar un retorno al multilateralismo. "Las palabras del vicepresidente J.D. Vance y del secretario de Estado, Marco Rubio -expuso a la prensa italiana- indican un deseo de cooperación internacional. La reunión de hoy no es, desde luego, una operación aislacionista; busca involucrar a muchos países importantes en una decisión crucial para los estadounidenses, pero también para nosotros. El problema de las materias primas concierne a todo el mundo".

"Solo puedo estar contento con esto", continuó, "porque el multilateralismo es la esencia de una política exterior dedicada a la paz y al establecimiento de reglas. Los estadounidenses, en este caso, querían enviar una señal de gran apertura y deseo de colaboración. Lo reconocimos de inmediato, desde el momento de la invitación".

"Este es un avance muy positivo, pero también representa el reconocimiento que se debe dar a Estados Unidos, a través de las figuras del vicepresidente y el secretario de Estado, por su apertura a otros países, no solo a amigos o miembros de la OTAN, sino también a naciones africanas y del mundo árabe. Hoy se ha enviado una señal muy importante que, en mi opinión, va en la dirección correcta", concluyó. (ANSA).