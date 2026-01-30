Política: "Trump no es narcisista sino solipsista"

El concepto es el "solipsismo", una noción poco conocida fuera del ámbito especializado pero ampliamente debatida en la literatura científica, que aparece junto a la hipótesis del trastorno narcisista de la personalidad. "El solipsista es una persona que se convierte en su único punto de referencia. A diferencia del narcisista, no intenta seducir ni complacer a los demás: simplemente no logra reconocer su existencia como sujetos autónomos. El mundo exterior pierde consistencia", explicó el psiquiatra Claudio Mencacci, copresidente de la Societ… Italiana di Neuropsicofarmacologia(SINPF), durante el 27ø Congreso de la entidad.

Mencacci subrayó que en psiquiatría "no se puede atribuir un diagnóstico a una persona que no ha sido evaluada directamente", pero consideró legítimo debatir modelos comportamentales cuando forman parte de un amplio intercambio científico internacional.

Ese modelo —no patológico en sí— ayuda a interpretar rasgos como la incapacidad de ajustarse a reglas, el desprecio por las normas sociales, la tendencia a la mentira, la irritabilidad, la falta de empatía y de remordimiento.

"Son características que, cuando se observan en la gestión de un poder sin límites, adquieren un peso completamente distinto al de la vida privada", señaló.

El especialista agregó un elemento adicional: la desinhibición y el descontrol de los impulsos. "Muchos colegas estadounidenses y británicos han señalado que la ausencia de filtros puede sugerir una disfunción de los lóbulos frontales.

En edades avanzadas, estas señales se asocian a veces con un posible déficit cognitivo de tipo orgánico, aunque se trata de hipótesis teóricas", precisó.

Para Mencacci, el debate no responde a la curiosidad mediática sino a la salud colectiva. "Rasgos que pueden parecer individuales se convierten en un problema cuando influyen en decisiones con consecuencias planetarias. La historia muestra que las evaluaciones psiquiátricas sobre grandes líderes suelen llegar a posteriori, a veces tras efectos dramáticos. Por eso es importante hoy saber leer las señales, sin banalizaciones", concluyó.

El concepto de solipsismo se discute desde hace años en la psiquiatría y la psicología política como marco interpretativo—no diagnóstico— para analizar conductas públicas de líderes con alto poder decisorio. El debate se reavivó en los últimos años a partir de trabajos académicos y pronunciamientos de especialistas en Estados Unidos y Europa sobre la relación entre rasgos de personalidad, envejecimiento y toma de decisiones en contextos de poder concentrado.

En ese marco, asociaciones profesionales han insistido en la prudencia ética: evitar diagnósticos a distancia, pero contextualizar conductas cuando éstas tienen impacto institucional y global, subrayando la diferencia entre rasgos individuales y riesgos sistémicos derivados del ejercicio del poder. (ANSA).