Política: Vacaciones blindadas para Meloni y su familia

El destino elegido también se mantiene en secreto: actualmente, la opción más popular es alojarse en una villa privada en el valle de Itria, cerca de Locorotondo, con amigos.

Según algunos periódicos locales, su hija Ginevra y su expareja, Andrea Giambruno, la esperan desde hace unos días.

También están presentes el subsecretario de Salud y amigo de la primera ministra, Marcello Gemmato, y su familia.

Meloni podría quedarse aquí unos días antes de regresar a Roma.

La premier eligió Apulia para sus vacaciones durante varios veranos: esta es su tercera vez como primera ministra.

Entre 2023 y 2024 realizó estancias en la casa rural Beneficio, en la campiña de Ceglie Messapica. (ANSA).