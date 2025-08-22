Política: Venezuela, 89 extranjeros entre 815 presos políticos

Así lo informó la ONG Foro Penal, que confirmó las recientes detenciones de un ciudadano francés y un ciudadano polaco.

La mayoría de los reclusos extranjeros se encuentran recluidos en la cárcel El Rodeo I, denunciada por organizaciones internacionales y de derechos humanos como centro de tortura y conocida por sus precarias condiciones.

Amnistía Internacional advirtió recientemente que el gobierno de Nicolás Maduro utiliza la detención de extranjeros para alimentar la propaganda nacional, reforzando la narrativa de "conspiraciones internacionales" y como medio para ejercer presión en las negociaciones diplomáticas.

Esa práctica, que varias ONG denominan "diplomacia del secuestro", viola el derecho internacional.

El gobierno, por su parte, rechaza las acusaciones y sostiene que "no hay presos políticos" en Venezuela, argumentando que los detenidos fueron encarcelados "por graves delitos comunes".

Según Foro Penal, en total, hay 717 hombres y 98 mujeres entre los presos políticos, 646 civiles y 169 militares, 811 adultos y 4 adolescentes.

En total, 660 están en espera de juicio y 155 ya fueron condenados. (ANSA).