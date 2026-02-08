Político venezolano Juan Pablo Guanipa es excarcelado tras meses en prisión

8 feb (Reuters) - El político venezolano Juan Pablo Guanipa fue excarcelado el domingo, informó su hijo en un breve mensaje en X, siendo esta la última de alto perfil, mientras otros familias esperan con ansias un número indeterminado de liberaciones prometidas por el Gobierno.

El grupo de derechos humanos Foro Penal afirma haber verificado 383 liberaciones de presos políticos desde el 8 de enero hasta el 5 de febrero, en medio de las excarcelaciones anunciadas por el Gobierno.

"Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio, 10 meses escondido, casi nueve meses aquí detenido", dijo Guanipa tras la liberación, en un video publicado en X, donde se le veía con una camisa azul y un documento en las manos.

El conocido político opositor liberado es un aliado cercano de la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado y fue arrestado en mayo de 2025 tras meses de ocultación por presuntamente liderar un complot terrorista. Su familia y el movimiento político han negado rotundamente las acusaciones.

A principios de febrero, la familia de Guanipa declaró haber podido verlo en persona por primera vez en meses y dijo que se encontraba en buen estado de salud. Machado celebró el domingo su liberación y exigió la misma medida para todos los presos políticos en un comunicado sobre X.

La oposición venezolana y grupos de derechos humanos han afirmado durante años que el gobierno utiliza las detenciones para reprimir a la disidencia.

El gobierno niega tener presos políticos y afirma que quienes están encarcelados han cometido delitos. Las autoridades han dado una cifra mucho mayor de liberaciones, de casi 900, pero no han sido claras sobre el cronograma y parecen estar incluyendo liberaciones de años anteriores en su recuento. El Gobierno nunca ha proporcionado una lista oficial de cuántos presos serán liberados ni quiénes son. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, también anunció una propuesta de "ley de amnistía" para cientos de presos en el país y afirmó que el infame centro de detención Helicoide en la capital, Caracas, que grupos de derechos humanos han denunciado durante mucho tiempo como lugar de abusos contra presos, se convertirá en un centro deportivo y de servicios sociales.

La ley, que otorgaría clemencia inmediata a las personas encarceladas por participar en protestas políticas o criticar a figuras públicas, restituiría los bienes de los detenidos y cancelaría las medidas de Interpol y otras medidas internacionales previamente emitidas por el gobierno, fue aprobada en una votación inicial en la Asamblea Nacional esta semana.

Necesitará una segunda aprobación para convertirse en ley. (Redacción Reuters; Escrito por Lucinda Elliott; editado en español por Lizbeth Díaz y Lucila Sigal)