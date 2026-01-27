Políticos británicos piden que se revise oferta de Netflix por Warner Bros por temas de competencia

27 ene (Reuters) - Más de una decena de políticos y exfuncionarios británicos han pedido al organismo de defensa de la competencia del país que ponga en marcha una revisión completa de la oferta de US$83.000 millones de Netflix por Warner Bros Discovery, según una carta vista por Reuters

El grupo de políticos, en una carta fechada el 23 de enero y dirigida a Sarah Cardell, directora ejecutiva de la Autoridad de la Competencia y los Mercados (CMA, por su sigla en inglés), expresaron su preocupación por que la operación "consolide a un actor ya dominante" en el mercado de la televisión en streaming

Según los políticos, el acuerdo podría "reducir sustancialmente la competencia, con consecuencias perjudiciales para los consumidores"

El Financial Times fue el primero en hacerse eco de la carta

La CMA, que goza de independencia operativa, dijo que no podía especular sobre los casos que estudiaría o no fuera de una investigación formal. Warner Bros y Netflix no respondieron de inmediato a las peticiones de Reuters para hacer comentarios

La propuesta de Netflix para comprar a Warner Bros Discovery se ha enfrentado a la oposición política y al escrutinio de las autoridades reguladoras, y algunos miembros del Congreso de Estados Unidos han considerado la adquisición una "pesadilla" antimonopolio para los consumidores y los creadores

Bloomberg informó la semana pasada que se espera que los reguladores antimonopolio de la Unión Europea examinen las ofertas rivales de Netflix y Paramount Skydance por Warner Bros al mismo tiempo, estableciendo una inusual revisión de la competencia cara a cara. (Reportaje de Rhea Rose Abraham en Bengaluru y Sam Tabahriti en Londres. Edición de Jacqueline Wong, Mrigank Dhaniwala y Sharon Singleton)