Políticos y expertos discuten cómo combatir desertificación

MADRID (AP) — Políticos y expertos se reunieron el viernes en Madrid para discutir cómo combatir las sequías y el creciente fenómeno mundial de la desertificación en todo el planeta.

“Las consecuencias de la sequía podrían afectar a tres cuartas partes de la humanidad para 2050. No hay dónde ocultarse si no somos capaces o no estamos dispuestos a impedir las graves alteraciones que le estamos infligiendo al planeta”, alertó Ibrahim Thiaw, secretario ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés).

“Preparémonos para enfrentar la nueva realidad”, añadió al inicio de la reunión de medio día, realizada en el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.

Thiaw dijo que se prevé que la mitad de la población mundial enfrentará una escasez aguda de agua en los próximos ocho años. Añadió que hasta 700 millones de personas —el 10% de la población mundial— estaría en riesgo de resultar desplazada en ese período.

Una de las asistentes fue la keniana Patricia Kombo, fundadora de la PaTree Initiative, en la que los estudiantes plantan árboles para ayudar a Kenia a cubrir el 10% de su territorio con bosques.

“Sé que la mayoría de ustedes nunca ha sufrido una sequía”, afirmó Kombo. “Pero quiero narrarles cómo se siente una sequía. El agua potable limpia y segura es como un diamante. Tres comidas diarias es un sueño”.

Dijo que algunas poblaciones han caído en la violencia debido a la falta de alimentos y agua.

“Hay una lucha por los únicos recursos disponibles”, explicó. “Nosotros estamos luchando por el agua”.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, habló en la reunión. El secretario general de la ONU, António Guterres, estaba por tomar la palabra posteriormente a través de teleconferencia.

La UNCCD dice que entre 1900 y 2019, las sequías afectaron a 2.700 millones de personas en el mundo y causaron 11,7 millones de muertes.

El Ministerio para la Transición Ecológica de España dice que el 75% de la tierra española es vulnerable a la desertificación y que el fenómeno va en aumento.

España padece una ola de calor inusual para la época del año, que ha alimentado incendios forestales en diversas partes del país.

El tema central de la reunión será cómo alentar medidas tempranas para prevenir desenlaces desastrosos.