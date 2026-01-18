Políticos yemeníes se reúnen en Arabia Saudí tras disolución de grupo separatista

RIAD, Arabia Saudí (AP) — Políticos yemeníes se reunieron el domingo en la capital de Arabia Saudí en su primer encuentro público desde la disolución de un grupo separatista del sur respaldado por los Emiratos Árabes Unidos tras semanas de enfrentamientos.

La reunión en Riad discutió el futuro del sur de Yemen antes de una conferencia patrocinada por Arabia Saudí, cuyas fechas aún no han sido anunciadas.

Las demandas separatistas en el sur de Yemen son un elemento en una compleja guerra civil que ha afectado al país desde 2014, cuando los rebeldes hutíes respaldados por Irán descendieron desde su bastión en el norte y tomaron la capital, Saná, obligando al gobierno reconocido internacionalmente a huir primero hacia el sur y luego al exilio en Arabia Saudí. La guerra involucra una compleja interacción de agravios sectarios y tribales y la participación de potencias regionales.

"Este encuentro expresa una voluntad sureña unificada, representada por líderes del sur de todos los segmentos de la sociedad y gobernaciones, buscando una solución justa, segura y garantizada para nuestra causa", declararon los políticos en un comunicado tras su reunión.

Arabia Saudí había bombardeado las posiciones del ahora disuelto Consejo de Transición del Sur después de que el grupo separatista se negara a retirarse de las áreas que tomó en su ofensiva de diciembre, incluyendo Hadramout en la frontera con Arabia Saudí. Las fuerzas gubernamentales, respaldadas por Arabia Saudí, han recuperado el control de las provincias de Hadramout y Mahra.

La escalada expuso fisuras dentro de una coalición liderada por Arabia Saudí que lucha contra los hutíes. También se tensaron los lazos entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Aidarous al-Zubaidi, quien lideró el CTS, supuestamente se negó a asistir a las conversaciones en Riad y en su lugar envió una delegación. Arabia Saudí ha acusado a los Emiratos Árabes Unidos de haberlo llevado a Abu Dabi a través de Somalia, después de que el Consejo de Liderazgo Presidencial respaldado por Arabia Saudí lo expulsara y lo acusara de traición.

La reunión del domingo incluyó a miembros de la dirección del CTS que han estado en Riad durante unas dos semanas. Su participación aparentemente tenía como objetivo refutar las afirmaciones de los partidarios de al-Zubaidi de que la delegación fue secuestrada en Arabia Saudí.

"No hay duda de que el momento de hoy es histórico, y estamos en una coyuntura que requiere la cooperación de todos", indicó Abdel-Rauf al-Saqaf, quien fue un alto funcionario el CTS. "La demanda del sur es clara: la restauración del estado del sur".

El CTS fue establecido en abril de 2017 como una organización de grupos que buscan restaurar Yemen del Sur como un estado independiente, como lo fue entre 1967 y 1990. Recibió apoyo financiero y militar de los Emiratos Árabes Unidos. La dirección del CTS disolvió el consejo a principios de este mes.

Un comunicado de la reunión del domingo dijo que los participantes recibieron "garantías directas y prácticas" de funcionarios sauditas de que los miembros de las fuerzas aliadas con el CTS recibirán sus salarios y "apoyo para mejorar sus capacidades".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.