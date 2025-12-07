Pollard corre para 161 yardas y dos TDs mientras Titans superan 31-29 a Sanders y Browns
- 1 minuto de lectura'
CLEVELAND (AP) — Tony Pollard corrió para un récord personal de 161 yardas y dos touchdowns, Cam Ward pasó para dos anotaciones y los Titans de Tennessee resistieron el domingo para vencer 31-29 a los Browns de Cleveland y romper una racha de siete derrotas consecutivas.
Shedeur Sanders de Cleveland pasó para 364 yardas y tres touchdowns en su tercera titularidad, y también corrió para una anotación en un enfrentamiento de quarterbacks novatos. Sin embargo, Sanders lanzó una intercepción costosa en el tercer cuarto que llevó al touchdown de ventaja de Tennessee.
El padre de Sanders, el miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Deion Sanders, estuvo presente.
Ward completó 14 de 28 pases para 117 yardas y tuvo su primer juego con al menos dos touchdowns. La victoria fue la primera del entrenador interino Mike McCoy en siete juegos desde que reemplazó al despedido Brian Callahan.
Pollard, quien tuvo 25 acarreos, logró una carrera de touchdown de 65 yardas, la más larga de su carrera.
Sanders completó 23 de 42 pases y fue el primer quarterback novato de los Browns desde Baker Mayfield en tener un juego de 300 yardas. El también novato Fannin terminó con ocho recepciones para 114 yardas y un touchdown.
___
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
- 1
El lago que desapareció: la historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar
- 2
Modo “maléfica”: el look con escote Marilyn que lució Juana Viale en el Almorzando de este domingo
- 3
Cuándo es la fecha de pago del aguinaldo en diciembre 2025
- 4
Conrado Estol desestimó el uso de medicamentos como la única solución para dormir bien: “Es algo crítico”