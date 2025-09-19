Polo (CHJ) dice que propuso en el Cecopi enviar una alerta a la población y que no dijo que Forata iba a "colapsar"

VALÈNCIA, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha asegurado que propuso en el Cecopi del 29 de octubre --el día de la trágica dana en la que perdieron la vida 229 personas-- enviar un mensaje de alerta a la población y ha precisado que en esa reunión se trasladó incertidumbre sobre la situación de la presa de Forata, pero no que iba a "colapsar".

En su declaración como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica barrancada, el representante de la confederación ha explicado que en el organismo recibieron un correo electrónico a las 16:23 h convocando el Cecopi para las 17:00 de manera presencial y telemática.

Ha detallado, según ha podido saber Europa Press, que al comenzar ese Cecopi, se empezó a hablar de las inundaciones de Utiel y él "corto esas intervenciones" para referirse a la situación de la presa de Forata y el jefe de área de explotación comentó que para esos caudales sería necesario declarar algún escenario de emergencia de la presa.

Ha recordado que oyó "media hora de reflexión" y que hubo "una pausa de desconexión".

En la siguiente conexión, la imagen era la misma, pero ya vio a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. Nada más conectarse, empezaron diciendo que no iban a evacuar y que él pensaba que "por qué decía eso, si nadie había hablado de eso".

En ese momento, él respondió que mandaran un mensaje a la población. Entonces, ha continuado, empezó a haber un debate sobre esta situación por parte de Emergencias, por parte de la consellera, que decía que "por qué se declaraba la emergencia", algo a lo que en la CHJ "no daban crédito".

SITUACIÓN "TENSA" POR FALTA DE DECISIONES

Por otra parte, Polo ha aseverado que se expuso la "incertidumbre" que había sobre la presa de Forata y ha recalcado que "nunca se dijo que iba a colapsar". Ha agregado que ellos veían que no se estaban tomando decisiones y que, por su parte, la situación fue "tensa" porque "no se tomaban decisiones".

En este sentido, ha declarado que escuchó al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, insistir "varias veces" que la ley la amparaba para tomar cualquier medida, porque ella "tenía dudas de si podía o no" hacerlo.

De acuerdo el relato de Polo, llegó un momento en que el jefe de explotación llevaba una hoja donde está el hidrograma de lectura y, al ver los datos de los calados, volvió a decir que enviaran un mensaje a la población diciendo que se subieran a los pisos altos.

Para Polo, debían manejar otra información porque en ese momento decidieron enviar dos mensajes: uno acotado a la zona de la que se estaba hablando y otra al resto de la población.

Sobre las 18:00 horas hubo una desconexión.

Ha relatado que en todas las presas hay personal con el que se está en contacto y la de Forata ese contacto era "permanente" y existía una tensión del personal muy fuerte porque "se juegan la vida".

Polo habló por teléfono con varios alcaldes y ha señalado que la información que proporcionaba estaba a disposición de todos porque están en el Plan de emergencia de inundaciones, que incorpora la cartografía nacional, y él daba por hecho que Emergencias transmitía toda esta información porque es quien tiene que darla a los municipios. BARRANCO DEL POYO

Sobre las siete menos cuarto, subió alguien —que no ha especificado— con el aviso del barranco del Poyo. Era un caudal importante, pero congruente con todo lo que estaba pasando. Pasadas las 19 horas, Emergencias les vuelve a conectar al Cecopi y se dan cuenta de que no se ha enviado el mensaje. Entonces, ha dicho Polo, dan un grito —"¿pero no habéis mandado el mensaje?"—. La consellera llegó a leer un mensaje y preguntó si les parecía bien, a lo que él dijo "no me parece bien, pero que manden algo, con el micro cerrado". Vuelven a decir que van a enviar dos mensajes. Esa conexión no debió durar mucho, ha comentado Polo, que ha referido que recibió una llamada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a quien le trasladó "el problema" de que en ese Cecopi nadie tomaba ninguna decisión.