Polonia: Abodi visitó Auschwitz

La delegación visitará Auschwitz hasta el martes 20 a través de la estructura misional para los aniversarios de interés nacional, en colaboración con la Unión de Comunidades Judías Italianas y la Comunidad Judía de Roma.

Aproximadamente un centenar de atletas olímpicos y paralímpicos, entre ellos miembros del Cuerpo Civil Estatal y grupos deportivos militares, chicos y chicas del Servicio Civil Universal y la Agencia Italiana de la Juventud acompañaron a Abodi.

La comitiva también contó con la presencia de representantes del Comité Olímpico (CONI) y del Paralímpico (CIP) Italiano, de Deporte y Salud, de la AIG y del C.E.R., que llegaron a Cracovia gracias al apoyo del Ministerio de Defensa a bordo de un avión KC-767A del Ala 14 de la Fuerza Aérea Italiana.

La expedición incluyó una visita al Barrio Judío, a la fábrica de Schindler y a los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau.

"En este período histórico, dolorosamente marcado por masacres y conflictos violentos, es fundamental mantener viva la memoria de lo ocurrido para que no se repita", se lee en un comunicado emitido por el Ministerio de Deportes.

"Visitar estos lugares no es sólo un viaje para comprender y recordar uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, causado por el propio hombre, sino también una valiosa oportunidad para sensibilizar y concienciar a las generaciones más jóvenes. La memoria y el respeto deben ser presenciados, compartidos y vividos a diario", completa la nota.

