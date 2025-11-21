Polonia acusa a Rusia de cometer "terrorismo de Estado" tras el sabotaje a su red ferroviaria

MADRID, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha asegurado este viernes que a pesar de que ha habido incidentes similares en el pasado, con el último acto de sabotaje a una vía de la red ferroviaria del país, Rusia "ha cruzado cierta línea" y "ahora incluso se puede hablar de terrorismo de Estado".

"Los acontecimientos recientes no dejan lugar a las ilusiones. Rusia está implementando otra fase de guerra híbrida destinada a desestabilizar nuestro país", ha afirmado Tusk durante su intervención este viernes en el Parlamento.

Desde el atril de la Sejm, el primer ministro polaco ha insistido en que el ataque que se produjo el domingo en unas vías del tren que conectan la capital, Varsovia, con la ciudad de Lublin, está "inspirado y organizado directamente por los servicios del Kremlin" y fue más grave de lo que muchos pensaron.

Tusk ha asegurado que con este tipo de acciones, Rusia no busca desestabilizar Polonia, sino también enfrentarla a Europa y a Ucrania. "No podemos permitir que esto suceda", ha dicho el primer ministro, quien ha apuntado hacia aquellos que dentro del país "han sido engañados por las mentiras" de Moscú.

"Rusia quiere debilitarnos a toda costa, porque a día de hoy Polonia es demasiado fuerte para ser atacado directamente", ha destacado Tusk, quien ha apelado a la unidad de los polacos ante estas amenazas. "O estamos unidos, o no existiremos", ha vaticinado, según ha recogido la agencia estatal de noticias, PAP.

A lo largo de la semana, Polonia ha respondido a estas acciones de sabotaje atribuidas a Moscú cerrando en la ciudad de Gdansk el último consulado ruso que permanecía operativo y restringiendo la libertad de movimientos dentro del territorio polaco del personal diplomático de la Embajada de Varsovia.