Polonia advierte a Putin de que no cruce su espacio aéreo para asistir a la cumbre con Trump

VARSOVIA, 21 oct (Reuters) -

Polonia advirtió el martes al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que no viaje a través de su espacio aéreo para asistir a una cumbre en Hungría con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que podría verse obligada a ejecutar una orden de arresto internacional si lo hiciera.

Trump dijo la semana pasada que planeaba reunirse con Putin en la capital húngara, Budapest, como parte de sus esfuerzos para mediar en el fin de la guerra en Ucrania.

La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, emitió una orden de detención contra Putin en 2023, acusándole del crimen de guerra de deportar ilegalmente a cientos de niños de Ucrania. Rusia no reconoce la jurisdicción de la CPI y niega las acusaciones.

"No puedo garantizar que un tribunal polaco independiente no ordene al Gobierno escoltar un avión de este tipo para entregar al sospechoso al tribunal de La Haya", dijo a Radio Rodzina el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski.

La orden de detención de la CPI obliga a los Estados miembros del tribunal a detener a Putin si pone un pie en su territorio.

"Creo que la parte rusa es consciente de ello. Y, por lo tanto, si esta cumbre va a celebrarse, esperemos que con la participación de la víctima de la agresión, el avión utilizará una ruta diferente", dijo Sikorski.

Hungría, cuyo primer ministro, Viktor Orban, mantiene cálidas relaciones con Rusia, ha dicho que se asegurará de que Putin pueda entrar en el país para la cumbre y regresar a casa después.

Sin embargo, para evitar sobrevolar Ucrania, la delegación rusa tendría que volar a través del espacio aéreo de al menos un país de la Unión Europea. Todos los países de la UE son miembros de la CPI, aunque Hungría está en proceso de abandonar el tribunal.

Polonia, miembro de la OTAN, ha sido uno de los más firmes defensores de Kiev tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. (Información de Anna Wlodarczak-Semczuk; edición de Joe Bavier; editado en español por Patrycja Dobrowolska)