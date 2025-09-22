Polonia advierte de los riesgos de responder con medidas precipitadas a la violación rusa del espacio aéreo

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha advertido de los riesgos de tomar decisiones precipitadas contra aeronaves rusas tras los últimos incidentes que se han producido en los espacios aéreos de algunos países, incluido el polaco, y después de que República Checa planteara incluso la posibilidad de derribarlas.

“Debemos pensarlo dos veces antes de tomar medidas que podrían desencadenar una fase muy aguda del conflicto”, ha valorado así Tusk las declaraciones de hace unos días del presidente checo, Petr Pavel, quien apostó por derribar los aviones de combate rusos tras la incursión de tres de ellos en espacio aéreo estonio.

Tusk ha subrayado que si bien Polonia derribará todo aquel "objeto volador" que viole su espacio aéreo, en "situaciones que no están del todo claras", como el reciente vuelo de aviones de combate rusos sobre la plataforma Petrolbaltic, es necesario actuar con cautela para evitar una escalada irreversible del conflicto.

“Estamos preparados para cualquier decisión destinada a destruir objetos que puedan representar una amenaza para nosotros, incluidos los aviones de combate rusos (...), pero necesito estar completamente seguro de que todos los aliados tratarán esto de la misma manera que nosotros”, ha dicho el primer ministro polaco.

“Necesito estar completamente seguro de que, si el conflicto entra en una fase muy aguda, no estaremos solos”, ha incidido en una rueda de prensa a su paso este lunes por la localidad de Sierakowice, según recoge el diario 'Rzeczpospolita'.

Por otro lado, Tusk ha descartado que los drones rusos que sobrevolaron espacio aéreo polaco hace ahora un par de semanas supongan una amenaza.

“Hasta el momento, no se ha registrado ningún caso de un dron armado que pudiera haber explotado o causado daños a los residentes o a sus propiedades”, ha explicado.

A su vez, ha reconocido que todavía no está claro el número de drones que entraron en el espacio aéreo polaco en la noche del 9 al 10 de septiembre, después de que en un primer momento las autoridades hablaran de hasta una veintena de ellos y de que Rusia no haya informado al respecto.

“Los drones civiles son de uso bastante común en Polonia. En los últimos días, hemos tenido dos casos en los que se encontraron objetos voladores en tierra, y resultó que no formaban parte de la agresión rusa. Estamos intentando ser muy minuciosos y no sembrar el pánico”, ha justificado.