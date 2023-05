Polonia afirma estar lista a iniciar entrenamiento de pilotos ucranianos en cazas F-16

El ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Blaszczak, anunció este martes que su país está listo a comenzar el entrenamiento de pilotos ucranianos para volar aviones caza F-16, después de la autorización emitida por Estados Unidos.

"Estamos listos. La parte polaca está lista para entrenar pilotos en el F-16. Los entrenamientos aún no han comenzado", dijo Blaszczak en Bruselas al fin de un encuentro con sus homólogos de la Unión Europea (UE).

El funcionario añadió que esperaba que los entrenamientos sean parte de un programa más amplio de la UE en la preparación de personal militar ucraniano para hacer frente a Rusia.

Estas declaraciones de Blaszczak se conocieron después que el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, dijo que el entrenamiento de los pilotos ucranianos ya había comenzado "en varios países", y mencionó a Polonia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó la semana pasada que pilotos ucranianos reciban entrenamiento con esos aviones.

Polonia, vecino de Ucrania y uno de sus más firmes partidarios, ya había anunciado estar listo para entrenar a pilotos ucranianos para volar los F-16.

En tanto, la ministra de Defensa de Países Bajos, Kajsa Ollongren, dijo en la reunión ministerial que un grupo de países que apoyan a Ucrania pretendía comenzar a entrenar a pilotos ucranianos en los F-16 "lo antes posible".

"Estamos trabajando en el cronograma concreto para comenzar los entrenamientos, y creemos que es importante hacerlo lo antes posible", señaló Ollongren en Bruselas.

De acuerdo con Ollongren, el entrenamiento sería el "primer paso" hacia el eventual suministro de aviones occidentales a Kiev.

"Seguiremos discutiendo con nuestros aliados y con los países que podrían tener F-16 disponibles sobre el siguiente paso, pero eso no está sobre la mesa en este momento (...) Eso está en la siguiente fase", dijo.

A su vez, Alemania anunció que examinaba cómo podría participar, pero advirtió que solo tenía posibilidades "extremadamente limitadas" para contribuir, ya que no posee aviones F-16.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, dijo que la participación de su país "no es relevante porque simplemente no tenemos aviones F-16 y no podemos ayudar con el entrenamiento de pilotos".

Del/ahg/mb

AFP