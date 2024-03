Las autoridades de Polonia han afirmado este viernes que Estados Unidos estaba al tanto de los planes para atacar los gasoductos de gas natural Nord Stream en septiembre de 2022 pero "no hizo nada para impedirlo"

El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, ha indicado durante una entrevista con el diario 'Rzeczpospolita' que el sabotaje "fue cometido por alguien que estaba interesado en ello". "Los estadounidenses sabían esto de antemano (que ocurriría un inminente ataque), y no interfirieron", ha señalado.

No obstante, Sikorski ha preferido no dar su opinión sobre la posibilidad de que Ucrania esté detrás del ataque, aunque ha incidido en que su postura respecto a estos gasoductos "no ha variado durante los últimos años".

Ya en 2006, el ministro afirmó que la construcción de uno de los ramales del Nord Stream era una especie de "pacto Ribbentrop-Molotov", en alusión al acuerdo de no agresión alcanzado en 1939 por la Alemania nazi y la Unión Soviética.

El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 registraron una explosión durante su paso por aguas del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas de Suecia.

Mientras Rusia ha insistido en que se trataba de un sabotaje por parte de algunos de los países escandinavos, la comunidad internacional cerró filas al respecto y acusó al Kremlin de haber perpetrado un ataque de falsa bandera. A principios de este año, tanto Suecia como Dinamarca han anunciado el cierre de las investigaciones al respecto.