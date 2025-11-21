Polonia.- Bielorrusia dice que trabaja con Varsovia para localizar a los sospechosos del sabotaje ferroviario en Polonia

MADRID, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press)

Las autoridades de Bielorrusia han asegurado este viernes que trabajan junto a Polonia para intentar "determinar el paradero" de dos ciudadanos ucranianos acusados por Varsovia de estar detrás del sabotaje registrado recientemente en una red ferroviaria del país europeo, que ha achacado directamente a Rusia.

"Las autoridades competentes de Bielorrusia y Polonia están llevando a cabo esfuerzos conjuntos para determinar el paradero de los dos ciudadanos ucranianos sospechosos de cometer crímenes terroristas en territorio polaco", ha dicho el Ministerio de Exteriores bielorruso a través de un comunicado.

Así, ha reseñado que "se ha confirmado que entraron en Bielorrusia, donde ya hay en marcha medidas activas de búsqueda", antes de agregar que ambos países "trabajan juntos para trazar los contactos de los sospechosos". "Si estas personas son localizadas en Bielorrusia, serán detenidas", ha agregado.

"El posible traslado a la parte polaca sería entonces considerado, en línea con los procedimientos establecidos y respetando totalmente las circunstancias del caso", ha explicado Minsk, que ha incidido en que "estas labores están siendo llevadas a cabo en línea con el espíritu de asociación y buena vecindad, pese al hecho de que Polonia aún no haya presentado una petición formal para recibir asistencia legal en este asunto".

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha acusado este mismo viernes a Rusia de "cruzar cierta línea" tras el citado sabotaje, del que Moscú se ha desvinculado. "Ahora incluso se puede hablar de terrorismo de Estado", ha señalado, antes de apuntar a "otra fase de la guerra híbrida rusa destinada a desestabilizar el país".

El propio Tusk señaló el martes que estos dos ciudadanos ucranianos habían sido identificados como sospechosos del incidente y agregó que ambos tendrían relación con los servicios de Inteligencia de Rusia, incluido uno que ya fue condenado en mayo por un tribunal ucraniano por actos de sabotaje.