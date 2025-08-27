Polonia busca la creación de un bloque para oponerse al acuerdo de la UE con Mercosur

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) - presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha celebrado este miércoles su sintonía con el primer ministro, Donald Tusk, en lo que se refiere a su oposición al tratado de la UE con Mercosur y ha adelantado que hablará con otros socios europeos como Italia para formar un bloque que frene el acuerdo. Nawrocki ha valorado como "muy positiva" la postura del Gobierno en este asunto, teniendo en cuenta las importantes diferencias ideológicas que les separan. "Construyamos juntos una minoría de bloqueo y actuemos juntos", ha animado. "Quisiera apoyar al primer ministro y a todos sus ministros y declarar que estoy dispuesto a crear una minoría de bloqueo en el Consejo de la Unión Europea para detener el acuerdo con Mercosur", ha remarcado este miércoles Nawrocki durante una reunión de gabinete, según informa la agencia polaca PAP. Nawrocki ha advertido de que el acuerdo con Mercosur --cerrado en diciembre de 2024, pero a la espera del visto bueno del Parlamento Europeo, supone "el fin" del mercado avícola y vacuno, así como una "amenaza" para la agricultura polaca. Durante su intervención, Tusk ha adelantado que el Gobierno está trabajando para introducir algún tipo de mecanismo con el que modificar o bien bloquear cualquier aspecto del acuerdo que ponga en riesgo el mercado interno europeo. Por su parte, el portavoz presidencial, Zbigniew Bogucki, ha informado de que Nawrocki tiene previsto ponerse en contacto a la mayor brevedad posible para abordar con la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, la creación de este bloque de al menos, ha dicho, tres países. Varios países europeos, entre ellos Polonia, han sido escenario en el último año de importantes movilizaciones en contra de este acuerdo por el perjuicio que consideran ocasionará a sus mercados internos.