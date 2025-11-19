Polonia cerrará el último consulado de Rusia en el país tras sabotaje ferroviario

VARSOVIA, Polonia (AP) — El ministro de Exteriores de Polonia anunció el miércoles que ordenará el cierre del último consulado de Rusia que aún opera en el país después de que las autoridades dijeran que dos ciudadanos ucranianos que trabajan para Moscú son sospechosos de haber volado una línea ferroviaria en suelo polaco.

Radek Sikorski manifestó que había advertido repetidamente al Kremlin que su presencia diplomática y consular se reduciría aún más si no cesaba las acciones hostiles contra Polonia, reportó la agencia de noticiosa polaca PAP.

"En relación con esto, aunque no será nuestra respuesta completa, he decidido retirar el consentimiento para el funcionamiento del último consulado ruso en Gdansk", manifestó, agregando que Rusia será notificada formalmente en las próximas horas.

"Esta vez no fue solo un acto de subversión, como ha ocurrido antes, sino un acto de terrorismo de Estado ya que su clara intención era causar víctimas humanas", afirmó Sikorski. El cierre dejará a Rusia solo con una embajada, en la capital, Varsovia.

En respuesta, Moscú "reducirá la presencia diplomática y consular de Polonia en Rusia", según un reporte de la agencia noticiosa estatal RIA Novosti que citó a la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zakharova.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, describió la explosión ocurrida el fin de semana en una línea que conecta Varsovia con la frontera con Ucrania como un "acto de sabotaje sin precedentes". La explosión dañó las vías cerca de Mika, a unos 100 kilómetros (60 millas) al sureste de la capital. No se registraron heridos.

En otro incidente el fin de semana se destruyó el tendido eléctrico en la zona de Puławy, a unos 50 kilómetros (30 millas) de Lublin, en el este de la nación.

Preguntado por las declaraciones de Sikorski, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las “relaciones con Polonia se han deteriorado por completo”.

“Probablemente esto sea una manifestación de esta degradación, del deseo de las autoridades polacas de reducir a cero cualquier posibilidad de lazos consulares o diplomáticos. En este caso, solo se puede expresar pesar”, declaró Peskov ante reporteros durante su teleconferencia diaria.

En la víspera, Tusk dijo ante el parlamento polaco que los dos sospechosos llevaban mucho tiempo colaborando con los servicios secretos rusos. Aunque se conocía su identidad, no se reveló públicamente porque había una investigación en curso, agregó, apuntando que ya habían salido del país cruzando la frontera a Bielorrusia.

Funcionarios occidentales han acusado a Rusia y a sus aliados de organizar docenas de ataques y otros incidentes en toda Europa desde que el Kremlin lanzó la invasión de Ucrania hace más de tres años, según datos recopilados por The Associated Press. El objetivo de Moscú, de acuerdo con los funcionarios occidentales, es socavar el apoyo a Ucrania, sembrar el miedo y dividir a las sociedades europeas.

Polonia ordenó el cierre de otros dos consulados rusos en los últimos años. El de Cracovia fue clausurado a principios de año después de que las autoridades determinaron que el incendio que destruyó un centro comercial en la ciudad en 2024 fue provocado y ordenado por el servicio de inteligencia ruso.

En 2024, Sikorski ordenó también el cierre del consulado de Poznan en respuesta a actos de sabotaje, incluidos ataques incendiarios que, según él, fueron patrocinados por Moscú.

