Polonia cerrará por completo su frontera con Bielorrusia ante las maniobras militares conjuntas con Rusia

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado que la frontera con Bielorrusia quedará completamente cerrada a partir del jueves por la noche por razones de "seguridad nacional", ante las maniobras militares que se organizarán en el país vecino y en las que participarán efectivos tanto bielorrusos como rusos.

Tusk, que ha recordado también la reciente detención por supuesto espionaje de un ciudadano polaco en el país vecino, ha explicado que la medida afectará a todos los cruces que aún permanecen abiertos, entre ellos las conexiones ferroviarias, según la agencia de noticias oficial polaca PAP.

El primer ministro de Polonia no ha especificado la duración exacta del cierre, si bien las maniobras Zapad organizadas por Rusia y Bielorrusia comenzarán el viernes 12 de septiembre, y se prolongarán hasta el martes siguiente, día 16.

Tanto Minsk como Moscú siempre han defendido que este tipo de ejercicios sólo tienen carácter defensivo, si bien han adquirido especial simbolismo en estos últimos tres años, al albor de la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre Ucrania.