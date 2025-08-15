Polonia condena pancarta "Asesinos" exhibida por aficionados israelíes de fútbol

El Ministerio polaco de Asuntos Exteriores condenó "firmemente" el viernes una pancarta "Asesinos desde 1939" exhibida por aficionados del club israelí de fútbol Maccabi Haifa durante un partido contra un equipo polaco.

Según las imágenes y vídeos difundidos en la prensa polaca, durante el partido entre Maccabi Haifa y Rakow Czestochowa, que se disputó el jueves en Debrecen, Hungría, los aficionados del equipo israelí mostraron una gran pancarta en inglés: "Murderers since 1939".

“El Ministerio de Asuntos Exteriores condena firmemente el comportamiento de ciertos aficionados durante el partido Maccabi Haifa – Rakow Czestochowa", declaró en un comunicado el ministerio polaco.

Un funcionario del ministerio se reunió el viernes con el embajador de Israel y "expresó (...) su gran indignación por el escandaloso contenido de la pancarta".

"Las relaciones polaco-israelíes no pueden - y no serán - destruidas por extremistas", añadió el ministerio.

En su comunicado, el ministerio polaco hace una llamada a la UEFA para "reaccionar de manera apropiada a este incidente".

Antes, el nuevo presidente conservador polaco Karol Nawrocki definió de "escandalosa" la pancarta, que "ofende la memoria de los ciudadanos polacos víctimas de la Segunda Guerra Mundial, entre los que figuraban 3 millones de judíos. Una estupidez que no podría definirse con palabras", escribió en X.

La embajada de Israel en Polonia condenó el jueves la pancarta.

"Las palabras y actos así, por parte de cualquier lado, no tienen un lugar en los estadios o fuera ¡Nunca!", escribió en X.

"Esos invidentes vergonzosos no reflejan el comportamiento de la mayoría de aficionados israelíes", añadió.

Seis millones de polacos, entre ellos 3 millones de judíos, perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial.