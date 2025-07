Polonia confirma la salida definitiva de su embajador en Hungría tras el asilo dado a Marcin Romanowski

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Polonia ha retirado de manera definitiva a su embajador en Budapest, Sebastian Keciek, en respuesta a la decisión de Hungría de conceder asilo al ex viceministro de Justicia Marcin Romanowski, acusado de once cargos por corrupción. La medida ha entrado en vigor este martes, ha confirmado este jueves la cartera de Exteriores de Polonia, un día después de que la parte húngara adelantara que el deterioro de las relaciones políticas "ha llevado hacia este lamentable paso, que no tiene precedentes en la historia de las relaciones" entre ambos países. El portavoz de Exteriores de Polonia, Pawel Wronski, ha informado de que será un encargado de negocios quien asuma estas funciones si bien no ha sabido precisar cómo evolucionará esta situación en el futuro, recoge la agencia PAP. Keciek ya fue llamado a consultas en diciembre de 2024, después de que Hungría decidiera dar asilo a Romanowski, quien poco después de ser brevemente detenido perdió la inmunidad que le otorgaba el Parlamento polaco y el Consejo de Europa, en su calidad de representante de Polonia. Romanowski, diputado del conservador Ley y Justicia (PiS), partido que gobernó Polonia entre 2015 y 2023, fue el 'número dos' del polémico exministro Zbigniew Ziobro, para quien canalizó, según la acusación, millones de euros hacia proyectos en favor de su fuerza política, Polonia Soberana.

