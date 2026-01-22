Polonia convoca a un diplomático bielorruso por la incursión de un globo, según informe

VARSOVIA, 22 ene (Reuters) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco convocó al encargado de negocios bielorruso en relación con la entrada en el espacio aéreo la semana pasada de objetos identificados como globos de contrabando, informó el miércoles por la noche la agencia nacional de noticias PAP, citando a un portavoz del ministerio.

La policía polaca dijo el sábado que el ejército le había informado de que objetos voladores no identificados, muy probablemente globos de contrabando, habían entrado en el espacio aéreo polaco desde el territorio de Bielorrusia durante la noche y que la policía había recuperado los restos de los globos junto con cigarrillos ilegales en el noreste de Polonia.

"El encargado de negocios no pudo respondernos sobre el papel de la parte bielorrusa en este (procedimiento), pero cuestionamos el hecho de que la parte bielorrusa no tenga conocimiento ni influencia sobre tal número de estas acciones", dijo el portavoz del ministerio, citado por PAP.

"También se le recordó que continuar con este tipo de comportamiento tendrá consecuencias, pero no discutimos los detalles de este asunto públicamente", añadió.

En Lituania, los globos de contrabando que sobrevuelan la frontera bielorrusa han obligado a cerrar repetidamente el aeropuerto de la capital, Vilna, que las autoridades califican de "ataque híbrido" de Bielorrusia, aliada del Kremlin. En diciembre, Lituania declaró el estado de emergencia debido a las incursiones.

(Información de Karol Badohal; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)