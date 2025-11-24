Polonia convoca al embajador de Israel tras una publicación sobre la estrella amarilla

El canciller polaco convocó el lunes al embajador de Israel por una publicación en redes sociales del memorial del Holocausto Yad Vashem, que afirmaba que Polonia fue el primer país en obligar a los judíos a portar un símbolo distintivo durante la Segunda Guerra Mundial.

"Polonia fue el primer país donde los judíos fueron obligados a llevar un distintivo, con el fin de aislarlos del resto de la población", escribió el memorial de Jerusalén Yad Vashem el domingo, sin precisar que en esa época el país estaba ocupado por la Alemania nazi, lo que provocó una airada reacción del ministro del canciller polaco Radoslaw Sikorski.

A pesar de las enérgicas protestas de los dirigentes polacos, "la publicación engañosa no ha sido modificada", escribió Sikorski en X, quien añadió que por lo tanto decidió "convocar al embajador de Israel al Ministerio de Relaciones Exteriores".

El texto no dice que fuera Polonia la que impuso la estrella amarilla a los judíos, pero numerosas voces en el país reprochan al memorial haber sido, cuando menos, impreciso.

También en X, la cuenta del memorial de Auschwitz —campo de concentración que los nazis instalaron en territorio polaco ocupado y donde perecieron un millón de judíos europeos entre 1940 y 1945— recordó que "fue Alemania la que introdujo e impuso esta ley antisemita".

