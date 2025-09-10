Polonia convoca al encargado de negocios ruso para formalizar su protesta por los drones

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Polonia ha convocado este miércoles al encargado de negocios de Rusia en Varsovia para entregarle una nota de protesta por la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, ha anunciado el ministro de Exteriores, Radoslaw Sikorski.

"No tenemos ninguna duda de que no fue un accidente", ha señalado el jefe de la diplomacia de Polonia en una comparecencia ante los medios en la que ha querido resaltar también la capacidad de respuesta del Ejército polaco y de otros Estados miembros de la OTAN.

En este sentido, ha advertido de que este "ataque sin precedentes" representa un desafío también contra la UE y contra la OTAN, razón por la cual el Gobierno de Donald Tusk ha decidido activar el artículo 4 y formalizar una fase de consultas con el resto de países aliados.

Sikorski, además, ha dado cuenta de sucesivos contactos en estas últimas horas, entre ellos con su homólogo ucraniano, Andri Sibiga, quien ha vuelto a autorizar a Polonia para que derribe drones en territorio de Ucrania si entiende que pueden representar una "amenaza directa".

El ministro ha admitido que este tipo de operaciones tienen también sus límites, ya que una de las prioridades de los militares es no provocar daños a la población en tierra al derribar los drones, según la agencia de noticias PAP.