Polonia deniega la acreditación a un corresponsal de la agencia de noticias rusa Sputnik

Las autoridades de Polonia han denegado este martes la acreditación de prensa a un corresponsal de la agencia de noticias rusa Sputnik para asistir a la reunión del Consejo de Ministros de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) en plena invasión rusa de Ucrania.

Poco después de que se abriera el proceso de acreditación de cara a la reunión prevista para los días 1 y 2 de diciembre, el periodista vio denegada su solicitud y fue informado de que esta había sido aprobada, según informaciones de agencias rusas.

Sin embargo, posteriormente recibió una carta en la que se le comunicaba que la acreditación había sido rechazada "durante un proceso de verificación". El periodista presentó, además, un documento en el que pedía "explicaciones" sobre lo sucedido, pero no obtuvo respuesta.

Polonia, que ostenta la presidencia rotatoria de la OSCE, confirmó el pasado 21 de noviembre que había vetado la participación del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, de cara al encuentro, que aglutina a más de medio centenar de países de Europa, Asia y América del Norte.

El Gobierno ruso, por su parte, ha tildado la decisión de "provocadora" y ha manifestado que no cuenta con precedentes. La semana pasada, un grupo de diputados rusos no pudieron asistir a la sesión de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE celebrada en Varsovia por no contar con los visados pertinentes.

