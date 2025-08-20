Polonia denuncia la caída de un presunto dron en el este del país

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Defensa de Polonia ha denunciado este miércoles la caída de un objeto no identificado, probablemente un dron, durante la madrugada en un maizal ubicado en el pueblo de Osiny, cerca de la ciudad de Lublin, en el este del país.

"Aún no hay pruebas que indiquen que tiene un carácter militar, por lo que no se puede descartar que podamos estar ante un dron de contrabando", ha explicado el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en una rueda de prensa.

No obstante, ha afirmado que las autoridades polacas no descartan otras hipótesis, como un posible acto de sabotaje. "Tenemos ejemplos de acciones ofensivas rusas contra países de la OTAN. Por lo tanto, no se deben descartar estas acciones híbridas y provocadoras contra el Estado", ha resaltado.

La caída del objeto ha provocado una explosión sobre las 2.00 horas (hora local) que ha destrozado las ventanas de varias viviendas. Los servicios de emergencias han encontrado restos de metal carbonizado y plástico en el lugar, según ha recogido la agencia de noticias PAP.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha precisado en un comunicado que los radares no detectaron violaciones del espacio aéreo polaco ni desde Ucrania ni desde Bielorrusia. El accidente no ha dejado por el momento heridos.