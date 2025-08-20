Polonia denuncia una "provocación" rusa tras la explosión de un dron

Polonia afirmó el miércoles que un dron militar ruso entró en su espacio aéreo y explotó en tierras de cultivo al este del país durante la noche, calificando este hecho de "provocación".

"Una vez más, nos enfrentamos a una provocación de la Federación de Rusia, con un dron ruso", declaró a la prensa el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

La explosión se produjo en un maizal cerca de la localidad de Osiny, a unos 100 km de Varsovia y cerca de las fronteras con Ucrania y Bielorrusia, aliada de Rusia.

Las autoridades indicaron que no hubo víctimas, pero que las ventanas de algunas casas cercanas quedaron destrozadas.

El general polaco Dariusz Malinowski aseguró que el aparato "era un dron señuelo, que no estaba armado, pero llevaba una ojiva autodestructiva".

Polonia ha sido uno de los principales apoyos de Ucrania, acoge a más de un millón de refugiados ucranianos y es un punto de tránsito clave para la ayuda humanitaria y militar occidental destinada a esta exrepública soviética.

Desde que Rusia inició su invasión de Ucrania hace tres años y medio, varios drones y misiles rusos han sobrevolado el espacio aéreo de Letonia, Lituania, Polonia y Rumania, países miembros de la OTAN.