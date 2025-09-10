Polonia denuncia violaciones a su espacio aéreo durante ataque ruso a Ucrania

Polonia denunció el miércoles que drones violaron "repetidamente" su espacio aéreo durante un ataque ruso contra el oeste de Ucrania, ante lo que su aviación disparó contra lo que denominó "objetos hostiles".

"Durante el ataque llevado a cabo hoy por la Federación Rusa contra objetivos situados en territorio ucraniano, nuestro espacio aéreo fue violado repetidamente por drones", indicó el centro de mando de las fuerzas armadas polacas en un mensaje en la red social X.

Añadió que se estaban llevando a cabo operaciones para "identificar y neutralizar" algunos objetivos y localizar otros que fueron derribados.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, precisó que aviones del país "utilizaron sus armas contra los objetos hostiles" y que el gobierno está "en constante contacto" con la OTAN, alianza de la que Polonia es miembro.

El principal aeropuerto de Varsovia, Chopin, también fue cerrado, según un aviso de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos que citó "actividad militar no planificada relacionada con la seguridad del Estado".

La supuesta incursión se produce un día después de que el recién elegido presidente nacionalista de Polonia, Karol Nawrocki, advirtiera que su par ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a invadir más países tras su guerra en Ucrania.

"No confiamos en las buenas intenciones de Vladimir Putin", declaró Nawrocki a los periodistas el martes en una rueda de prensa en Helsinki.

"Mientras esperamos, por supuesto, una paz duradera, una paz permanente, que es necesaria para nuestras regiones, creemos que Vladimir Putin está dispuesto a invadir también otros países", afirmó.

Polonia ha sido uno de los principales apoyos de Kiev, acoge a más de un millón de refugiados ucranianos y es un punto de tránsito clave para la ayuda humanitaria y militar occidental a Ucrania.

