Polonia derriba drones, primer miembro de la OTAN en abrir fuego durante la guerra de Ucrania

(Añade la reacción del Kremlin)

Por Alan Charlish y Lidia Kelly

VARSOVIA, 10 sep (Reuters) - Polonia derribó el miércoles drones en su espacio aéreo con el respaldo de aviones militares de sus aliados de la OTAN, la primera vez que se conoce que un miembro de la alianza militar occidental ha efectuado disparos durante la guerra de Rusia en Ucrania.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo al Parlamento que era "lo más cerca que hemos estado de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial", aunque también afirmó que no tenía "ninguna razón para creer que estamos al borde de la guerra".

Moscú negó su responsabilidad en el incidente, y un alto diplomático ruso en Polonia afirmó que los drones procedían de Ucrania.

Los líderes europeos, que últimamente han estado tratando de persuadir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que se una a ellos en el endurecimiento de las sanciones a Rusia e impulsar el apoyo a Kiev, dijeron que se justificaba una respuesta colectiva. No hubo respuesta inmediata de Washington.

Polonia dijo que 19 objetos habían entrado en su espacio aéreo durante un gran ataque aéreo ruso sobre Ucrania, y que había derribado los que suponían una amenaza. Tusk calificó el incidente de "provocación a gran escala" y dijo que había activado el artículo cuatro del tratado de la OTAN, según el cual los miembros de la alianza pueden exigir consultas con sus aliados.

Un portavoz de la OTAN dijo que el jefe de la alianza, Mark Rutte, estaba en contacto con los líderes polacos y que la alianza estaba consultando estrechamente con Polonia.

Una fuente dijo que la OTAN no estaba tratando el incidente como un ataque, sino como una incursión intencionada. Según la fuente, en la operación nocturna participaron cazas F-16 polacos, F-35 neerlandeses, aviones de vigilancia AWACS italianos y aviones de reabastecimiento en vuelo operados conjuntamente por la OTAN.

Andrey Ordash, encargado de negocios de Rusia en Polonia, fue citado por la agencia de noticias estatal RIA calificando de "infundadas" las acusaciones de incursión y dijo que Polonia no había aportado ninguna prueba de que los drones derribados fueran de origen ruso.

El Kremlin declinó comentar directamente el derribo de los drones, pero su portavoz, Dmitri Peskov, afirmó que "los líderes de la UE y la OTAN acusan diariamente a Rusia de provocaciones. La mayoría de las veces, sin intentar siquiera presentar algún tipo de argumento".

Durante el incidente, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas instó a los residentes a permanecer en casa, con tres regiones orientales en especial riesgo.

Se cerraron temporalmente varios aeropuertos polacos, incluido uno que se ha utilizado como principal punto de acceso para funcionarios y suministros occidentales que viajan a Ucrania por tierra.

Rutte, de la OTAN, dijo que aún no se había hecho una evaluación completa del incidente, pero añadió que "haya sido intencionado o no, es absolutamente imprudente, es absolutamente peligroso".

Los países fronterizos con Ucrania han informado de la entrada ocasional de misiles o drones rusos en su espacio aéreo en el pasado durante la guerra, pero no a tan gran escala, y no se tiene constancia de que los hayan derribado. Dos personas murieron en Polonia en 2022 por un misil de defensa antiaérea ucraniano que se desvió.

Imágenes de Reuters mostraron una mancha ennegrecida en un campo marrón del sureste de Polonia donde cayeron los drones.

Desde la creación de la OTAN en 1949, el Artículo 4 se ha invocado siete veces, la última en febrero de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

GUERRA "La guerra de Rusia está escalando, no terminando. Debemos elevar el costo para Moscú, reforzar el apoyo a Ucrania e invertir en la defensa de Europa", dijo la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas. Los primeros indicios sugerían que la entrada de drones rusos en el espacio aéreo europeo fue intencionada, no accidental, añadió en su mensaje en X.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que Rusia utilizó 415 drones y 40 misiles en ataques sobre Ucrania durante la noche, y añadió que al menos ocho drones shahed de fabricación iraní habían apuntado hacia Polonia.

"Un precedente extremadamente peligroso para Europa", dijo. "Es necesaria una respuesta contundente, y solo puede ser una respuesta conjunta de todos los socios: Ucrania, Polonia, todos los europeos, Estados Unidos".

Rusia lleva mucho tiempo diciendo que no tiene intención de avivar una guerra con la OTAN y que los países de Europa Occidental que sugieren que es una amenaza estaban tratando de empeorar las relaciones.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió más sanciones sobre Rusia y dijo que la UE estaba preparando sanciones a los petroleros de la "flota en la sombra" que transportan su petróleo y a terceros países que lo compran.

Trump, que recibió calurosamente a Putin en Alaska en una cumbre celebrada en agosto, dijo el fin de semana que estaba dispuesto a pasar a una segunda fase de sanciones a Rusia tras meses de conversaciones sobre un acuerdo de paz.

(Reporte de Lidia Kelly, David Shepardson, Steve Gorman, Andrea Shalal, Alan Charlish, Marek Strzelecki, Pawel Florkiewicz, Sabine Siebold, Andrew Gray; Escrito por Lidia Kelly y Matthias Williams; Editado en Español por Manuel Farías)