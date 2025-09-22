Polonia derribará los objetos que violen claramente el espacio aéreo, según el primer ministro

VARSOVIA, 22 sep (Reuters) -

Polonia, miembro de la OTAN, no dudará en derribar objetos que violen su espacio aéreo y supongan una amenaza, pero adoptará un enfoque más cauteloso ante situaciones menos claras, declaró el lunes el primer ministro.

Estonia dijo que tres cazas rusos violaron su espacio aéreo el viernes, lo que aumenta la tensión entre los dirigentes de la OTAN de que Moscú está poniendo a prueba la preparación y la determinación de la alianza y algunos instan a responder con firmeza. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá el lunes para debatir el incidente.

Rusia dijo el lunes que la afirmación de que sus aviones habían violado el espacio aéreo estonio era falsa y estaba diseñada para avivar la tensión.

La supuesta incursión sobre Estonia se produjo después de que más de 20 drones rusos penetraran en el espacio aéreo polaco la noche del 9 al 10 de septiembre. Polonia también dijo el viernes que dos cazas rusos violaron la zona de seguridad de la plataforma petrolífera Petrobaltic en el mar Báltico.

"Tomaremos la decisión de derribar objetos voladores cuando violen nuestro territorio y sobrevuelen Polonia, no hay absolutamente ninguna discusión al respecto", dijo Donald Tusk en una conferencia de prensa. "Cuando se trata de situaciones que no están del todo claras, como el reciente vuelo de cazas rusos sobre la plataforma Petrobaltic, pero sin ninguna violación, porque no son nuestras aguas territoriales, realmente hay que pensárselo dos veces antes de decidir medidas que podrían desencadenar una fase muy aguda de conflicto", añadió.

Tusk dijo que también necesitaría estar seguro de que Polonia no estaría sola si un conflicto comenzara a escalar.

"También necesito estar absolutamente seguro de que todos los aliados tratarán esto exactamente de la misma manera que nosotros", dijo. (Información de Alan Charlish y Pawel Florkiewicz; edición de Ros Russell; editado en español por Irene Martínez)