Polonia detiene a dos ucranianos en una operación de contraespionaje

Polonia ha detenido a dos ucranianos acusados de recopilar datos sobre soldados e infraestructuras críticas para la inteligencia extranjera, en un momento en que Varsovia está tomando medidas enérgicas contra el supuesto espionaje de Rusia y Bielorrusia.

Los dos ucranianos forman parte del grupo de ocho personas cuya detención por parte de Polonia y Rumanía se anunció la semana pasada, dijo Tomasz Siemoniak, ministro encargado de los Servicios Especiales.

Polonia afirma que ha sido blanco de tácticas como incendios provocados y ciberataques en una "guerra híbrida" emprendida por Rusia para desestabilizar a los países que apoyan a Kiev en la guerra de Ucrania. Moscú, que invadió Ucrania en 2022, niega tales acusaciones.

"Esto es una prueba de que estamos asistiendo a una intensificación de las actividades de sabotaje y los preparativos para casos de sabotaje", dijo Siemoniak a una emisora de radio polaca el lunes.

La Agencia de Seguridad Interior de Polonia (ABW, por sus siglas en polaco) dijo que los dos ciudadanos ucranianos, de 32 y 34 años, fueron detenidos en la ciudad meridional de Katowice el 14 de octubre.

La ABW afirmó en un comunicado que los sospechosos supuestamente habían recopilado información sobre miembros de las Fuerzas Armadas polacas e infraestructuras relacionadas con los esfuerzos para apoyar a Ucrania.

La ABW dijo que había hallado pruebas de que los sospechosos habían llevado a cabo "contratos de inteligencia extranjera, incluido el reconocimiento del potencial militar de Polonia y la instalación de dispositivos para la vigilancia encubierta de infraestructuras críticas".

Los sospechosos aceptaron pagos por estos servicios.

