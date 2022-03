polonia detiene a un español sospechoso de espiar para rusia

(Añade citas de familia)

Varsovia/nabarniz, españa, 4 mar (reuters) - polonia ha detenido a un ciudadano español sospechoso de llevar a cabo actividades de inteligencia para rusia, lo que podría conllevar una pena de 10 años de prisión si se le declara culpable, informó el viernes la agencia de seguridad interior (abw).

El hombre, identificado como agente de la agencia de inteligencia militar rusa (GRU), fue detenido en Przemysl —cerca de la frontera de Polonia con Ucrania— en la noche del 27 al 28 de febrero, según dijo la ABW en un comunicado.

Su abogado español lo identificó como Pablo González, reportero de varios medios de comunicación españoles, entre ellos el periódico online Público y la cadena de televisión La Sexta, y exigió su liberación inmediata.

Ambos medios han reconocido que González ha trabajado con ellos.

La esposa de González, Oihana Goiriena, dijo a Reuters que no había tenido noticias de su marido desde que le llamó para comunicarle su detención el lunes.

Dijo que ocho agentes de la agencia española de inteligencia CNI se presentaron en su casa y le explicaron que su marido había sido detenido por ser sospechoso de trabajar contra los intereses ucranianos y que estaría bajo custodia hasta tres meses.

Desde la detención no ha tenido ninguna asistencia legal ni comunicación con el exterior, dijo Goiriena, que duda de poder conseguir un permiso para visitar a su marido. Añadió que sospecha que le han detenido por ser un periodista "incómodo".

"Tengo que disimular delante de los niños para que ellos lo pasen lo más suave, contarles lo que ha pasado pero de manera que ellos puedan entender y asumir", dijo en el pequeño pueblo de Nabarniz, en el País Vasco, donde viven ella y González.

"Ellos me preguntan constantemente cuando vendrá el padre ¿Qué les puedo decir? No sé, igual en 10 años no viene".

Su abogado, Gonzalo Boye, dijo a Reuters que aún no había podido contactar con su cliente. Anteriormente tuiteó que González había sido acusado de espionaje y que estaba recluido en la prisión de Rzeszow.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijo que había sido informado por las autoridades polacas de las acusaciones, pero que no podía proporcionar ningún detalle. Dijo que ofrecería asistencia consular.

La agencia ABW dijo que el hombre llevó a cabo operaciones en beneficio de Rusia, y viajó por Europa y otros lugares con la excusa de ser periodista.

"Antes de su detención, planeaba ir a Ucrania para continuar con su actividad", dijo. (Reporte de Anna Wlodarczak-Semczuk y Vincent West in Nabarniz; reporte adicional de Emma Pinedo, Christina Thykjaer y Nathan Allen en Madrid; traducido por Tomás Cobos y Flora Gómez)