Polonia dice que la OTAN debe responder "de forma convencional" pero "destructiva" si Rusia usa armas nucleares

El ministro de Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, ha afirmado que la OTAN deber√≠a responder "de forma convencional" pero "destructiva" en caso de que Rusia utilice armas nucleares contra Ucrania, al hilo de las recientes advertencias desde Mosc√ļ sobre un posible uso de este armamento en caso de que considere que la integridad territorial del pa√≠s se encuentra amenazada.

"La OTAN deber√≠a responder de forma decisiva y firme", ha dicho Rau en una entrevista concedida a la cadena de televisi√≥n estadounidense NBC. "Por lo que sabemos, (el presidente ruso, Vladimir) Putin est√° amenazando con usar armas nucleares t√°cticas en territorio ucraniano, no atacar a la OTAN, por lo que la OTAN deber√≠a responder de forma convencional", ha arg√ľido.

"Sin embargo, la respuesta deber√≠a ser devastadora y supongo que este es el claro mensaje que la alianza est√° enviando a Rusia en estos momentos", ha se√Īalado, al tiempo que ha incidido en que "si Putin va a romper el consenso de cinco miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, todos potencias nucleares, sobre que las armas nucleares no deben ser usadas bajo ninguna circunstancia, la respuesta debe ser convencional".

Asimismo, Rau ha apuntado que "obviamente, Putin est√° perdiendo la guerra en Ucrania" y ha arg√ľido que la orden de "movilizaci√≥n parcial" decretada la semana pasada "no parece que le vaya a ayudar a ganar la guerra". "Hasta ahora la guerra era popular al menos entre la mayor√≠a de la poblaci√≥n rusa", ha manifestado, antes de advertir de que "ahora cada familia rusa deber√° adoptar su propia decisi√≥n sobre la guerra sabiendo que sus seres queridos pueden ser enviados all√≠ y morir".

"Hemos visto a las Fuerzas Armadas ucranianas derrotar a soldados profesionales rusos. Es muy improbable que los que están siendo movilizados, que están mal entrenados y equipados, vayan a cambiar la dirección de la guerra", ha puntualizado, al tiempo que ha rechazado los referendos celebrados en cuatro regiones ucranianas ocupadas por Rusia. "No significan nada", ha zanjado.

El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvedev, afirm√≥ el martes que "la OTAN no intervendr√≠a directamente" en caso de que Mosc√ļ utilice armas nucleares contra "el r√©gimen de Ucrania", al tiempo que defendi√≥ que el pa√≠s "tiene derecho" a usar este armamento "si es necesario".

"Imaginen que Rusia se ve forzado a usar el arma más formidable contra el régimen ucraniano, que ha cometido un acto de agresión a gran escala que supone un peligro para la existencia de nuestro Estado. Creo que la OTAN no intervendría directamente en el conflicto ni siquiera en esta situación", dijo, antes de agregar que el resto de países "debe entender que si la amenaza a Rusia excede el límite de peligro establecido, habrá que responder". "No pediremos permiso a nadie y no habrá largas consultas. Definitivamente, no es un farol", zanjó.

El propio Putin advirtió la semana pasada, tras anunciar el decreto de "movilización parcial", del posible uso de "todos los medios" en caso de "amenaza a la integridad territorial" rusa y subrayó que "no es un farol", comentarios que desencadenaron una oleada de críticas por parte de la comunidad internacional.