Polonia.- El presidente de Polonia pide al Constitucional abolir el Partido Comunista del país

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha presentado este jueves una moción ante el Tribunal Constitucional para prohibir el Partido Comunista Polaco (KPP, por sus siglas en polaco), argumentando que los objetivos y actividades de la organización incluyen "prácticas totalitarias del comunismo" que replicarían el régimen socialista que gobernó el país entre 1945 y 1989.

El mandatario ha argumentado que tanto los objetivos como las actividades del KPP incluyen "métodos y prácticas totalitarias del comunismo" y "asumen el uso de la violencia para obtener poder e influencia en la política estatal", según el texto registrado, recogido por la cadena polaca TVP.

La moción de Nawrocki se apoya en la Ley de Partidos Políticos, que establece que si el Tribunal Constitucional determina que los objetivos o actividades de un partido político son incompatibles con la Constitución, dictará de inmediato una resolución para eliminarlo del registro, aunque por el momento ni la Justicia ni la formación se han pronunciado.

Con todo, no es el primer intento de ilegalización del partido, pese a que no cuenta con ningún representante electo ni en el Parlamento, ni en el Senado, ni en gobiernos locales ni en el Parlamento Europeo.

En diciembre de 2020, la Fiscalía y el entonces ministro de Justicia del país, Zbigniew Ziobro, del partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), solicitaron al Tribunal Constitucional que ilegalizase las actividades del KPP por, según él, incitar al totalitarismo en su carta de principios.

Ziobro reside actualmente en Hungría y está buscado por la Fiscalía polaca por un total de 26 cargos, incluido el liderazgo de una organización criminal organizada y la utilización de cerca de 150.000.000 zlotys (35 millones de euros) para financiar el sistema de espionaje israelí Pegasus, colocando como objetivos a empresarios, políticos y periodistas opositores.

El KPP, por su parte y a la espera de su contestación a la moción de Narwocki, respondió entonces alegando que "todo el argumento se basa únicamente en consideraciones históricas e intenta culpar al KPP actual de todos los errores del sistema anterior, que no era comunismo, sino un intento de introducir el socialismo, cuyo aspecto positivo fueron las reformas sociales".