Polonia está en un grupo "muy difícil" del mundial, según lewandowski

21 oct (Reuters) - El polaco Robert Lewandowski dijo que les ha tocado un grupo difícil junto a Argentina, México y Arabia Saudita en el Mundial de Qatar, pero que cree que puedan pasar.

El equipo polaco no logró superar su grupo hace cuatro años en Rusia y el delantero del Barcelona Lewandowski quiere evitar un resultado similar.

"La presión que conllevan las expectativas de nuestros aficionados y del país en general es enorme y soy muy consciente de ello. Debo y quiero sentirme motivado para demostrarles lo que puedo hacer en el campo de fútbol", comentó Lewandowski al sitio web de la FIFA.

"Aunque eso no siempre es fácil, no quiero quejarme. Debo encontrar una solución y tratar de dar lo mejor de mí", agregó.

El jugador de 34 años dijo que Argentina era una de las favoritas para ganar el título y que México siempre era peligroso en los grandes torneos.

"Con una leyenda absoluta como Leo Messi como figura, no hay duda de que será nuestro partido más difícil. Será fantástico enfrentarse a un equipo tan grande y con jugadores de tanto talento", añadió Lewandowski.

"México lucha hasta el final y nunca se rinde. Tienen una combinación de juventud y experiencia, y somos conscientes de ello".

Lewandowski, que marcó nueve goles en la fase de clasificación, será la principal amenaza ofensiva de Polonia, pero el exdelantero del Bayern de Múnich dijo que su juego es mucho más que goles.

"Mucha gente mira mis estadísticas y asume que si he marcado es que he jugado bien, y si no lo he hecho es que he jugado mal, pero soy muy consciente de que no siempre es así. No me preocupa", añadió.

Polonia comenzará su campaña contra México el 22 de noviembre, antes de enfrentarse a Arabia Saudí cuatro días después y a Argentina el 30 de noviembre. (Reporte de Angelica Medina en Ciudad de México Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters