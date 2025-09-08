Polonia halla los restos de un aparato aéreo en una localidad situada cerca de la frontera con Bielorrusia

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Polonia han anunciado este lunes el hallazgo de los restos de un aparato aéreo en la localidad de Terespol, situada cerca de la frontera con Bielorrusia, sin que por el momento haya detalles sobre el punto desde el que habría sido lanzado antes de caer en territorio polaco, donde no ha dejado víctimas.

La Policía local ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que recibió un aviso a última hora del domingo sobre el hallazgo de los restos de "un objeto volador no identificado" cerca del paso de Polatycze.

"Todos los servicios fueron notificados del incidente", ha manifestado.

"La Fiscalía de Biala Podlaska también ha sido notificada. Estamos garantizando la seguridad en el lugar del hallazgo. Nadie ha resultado herido en el incidente", ha manifestado la Policía polaca, sin que las autoridades de Bielorrusia se hayan pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

Polonia lleva en alerta por este tipo de incidentes desde la muerte en 2022 de dos personas a causa del impacto de un misil disparado por Ucrania en el marco de la guerra desatada en el país vecino por la invasión rusa, desatada en febrero de ese año por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.