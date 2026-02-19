Polonia insta a España, Francia e Italia a aumentar el gasto en defensa

El ministro de Defensa de Polonia pidió a España, Francia e Italia que aumenten su gasto para reforzar las capacidades de la Unión Europea y de la OTAN, en una entrevista concedida el jueves a AFP

Alemania, Polonia y los países escandinavos ya respondieron a las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump, que insta a Europa a asumir mejor su propia seguridad, según Wladislaw Kosiniak Kamisz

Los otros pesos pesados económicos y militares de la Unión Europea deben hacer nuevos esfuerzos

"Me gustaría que España escuchara este llamamiento y que Italia y Francia escucharan con más fuerza este llamado a aumentar el gasto en armamento", declaró el ministro

"Cuanto más invierta Europa, más América nos tratará con seriedad y respeto en estos ámbitos", añadió

Estas declaraciones se hacen eco de las del jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, que calificó a principios de esta semana de "insuficientes" los esfuerzos de París

En la cumbre de La Haya en 2025, y bajo la presión de la administración estadounidense, los aliados de la OTAN se comprometieron a elevar su gasto en defensa y seguridad al 5% de su Producto Interior Bruto (PIB) nacional tras décadas de infrafinanciación

Polonia, el mayor país del flanco oriental de la OTAN, prácticamente ya cumple ese objetivo (4,48%) según las estimaciones de la Alianza para 2025, situándose entre los mejores alumnos junto a Estados bálticos, y muy por delante de Francia (2,05%), Italia (2,01%) y España (2,0)

Según Kosiniak Kamisz, "para ser un socio de Estados Unidos en materia de seguridad, Europa debe hacer muchísimo", aunque reconoce que se percibe una "aceleración"

"Pero aún es demasiado poco, hay que hacer más, más rápido y con más contundencia", insistió el ministro polaco en esta entrevista concedida a AFP, así como a las agencias alemana DPA y polaca PAP