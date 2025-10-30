Polonia intercepta por segundo día consecutivo un avión de reconocimiento ruso en el Báltico

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas polacas han desplegado por segundo día consecutivo varios cazas para interceptar un avión de reconocimiento ruso sobre el mar Báltico, ha anunciado este jueves el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, que ha descartado la entrada de la aeronave en el espacio aéreo de Polonia.

El ministro ha informado del despliegue de varios cazas MiG-29, incidiendo de nuevo en la amenaza que representa Rusia para la seguridad nacional de Polonia, según la agencia de noticias PAP. Este incidente se suma a otro similar confirmado el miércoles y que implicó a un avión ruso Il-20.

Tanto la UE como la OTAN han expresado su preocupación ante las crecientes injerencias rusas en la parte este de Europa, que se han traducido en el despliegue de drones y aviones militares y en la violación del espacio aéreo de varios países. Polonia también está en guardia por los riesgos derivados de su cercanía geográfica a Ucrania, país con el que hace frontera.