Polonia intercepta un avión ruso en el Báltico por tercer día esta semana

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

Aviones de la Fuerza Aérea polaca han interceptado este viernes un avión de reconocimiento de Rusia en el mar Báltico, en el que es ya el tercer incidente de este tipo en menos de una semana, en plena escalada de tensiones en la región por las recientes incursiones de aparatos rusos.

Las Fuerzas Armadas han informado en redes sociales de que dos cazas MiG-29 despegaron a primera hora del viernes para escoltar a un Il-20 ruso, que viajaría sin plan de vuelo conocido y con el transpondedor apagado. Polonia, que ha negado una violación de su espacio aéreo, ha dicho actuar "conforme a los procedimientos de la OTAN".

El Ejército polaco ha advertido de la "creciente actividad rusa en la región del Báltico", incidiendo en que responderá a cualquier "provocación" junto al resto de Estados aliados de la OTAN, un mensaje similar al lanzado en las últimas semanas por otros países del conocido como flanco oriental.

Tanto la UE como la OTAN han expresado su preocupación ante las crecientes injerencias rusas en la parte este de Europa, que se han traducido en el despliegue de drones y aviones militares y en la violación del espacio aéreo de varios países. Polonia también está en guardia por los riesgos derivados de su cercanía geográfica a Ucrania, país con el que hace frontera.