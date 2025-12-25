Polonia intercepta un avión ruso sobre el mar Báltico

VARSOVIA, 25 dic (Reuters) -

Varios aviones polacos interceptaron un aparato de reconocimiento ruso sobre el mar Báltico, que volaba cerca de su espacio aéreo, informó el jueves el ejército del país miembro de la OTAN.

Los países del flanco oriental de la OTAN están en alerta máxima ante posibles incursiones en su espacio aéreo desde septiembre, cuando tres aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos, pocos días después de que más de 20 drones rusos penetraran en el espacio aéreo polaco.

"Esta mañana, sobre las aguas internacionales del mar Báltico, aviones de combate polacos interceptaron, identificaron visualmente y escoltaron fuera de su área de responsabilidad a un avión de reconocimiento ruso que volaba cerca de las fronteras del espacio aéreo polaco", dijo el ejército.

Asimismo, indicó que por la noche se observaron objetos entrando en el espacio aéreo polaco desde la dirección de Bielorrusia.

"Tras un análisis detallado, se determinó que muy probablemente se trataba de globos de contrabando, que se movían de acuerdo con la dirección y la velocidad del viento", dijo el ejército. Añadió que parte del espacio aéreo sobre la región nororiental polaca de Podlaskie, fronteriza con Bielorrusia, se cerró de manera temporal al tráfico civil para garantizar la seguridad.

(Reportaje de Anna Koper; Edición de Emelia Sithole-Matarise)