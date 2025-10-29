LA NACION

Polonia intercepta un avión ruso sobre el mar Báltico

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad de Polonia han informado este miércoles de que han interceptado un avión de reconocimiento ruso Il-20 en espacio aéreo internacional sobre el mar Báltico, unas acciones que han implicado el despliegue de varios cazas MiG-29 de la Fuera Aérea.

Las Fuerzas Armadas polacas han indicado en un comunicado que la maniobra fue realizada "con éxito" y han matizado que la aeronave rusa se encontraba realizando operaciones "sin un plan de vuelo específico y con el transpondedor apagado".

No obstante, han descartado que el avión entrara en espacio aéreo polaco.

"Gracias a la alta preparación para el combate, la profesionalidad de los pilotos y el eficiente funcionamiento del sistema de defensa aérea de Polonia, las operaciones se llevaron a cabo de forma rápida, eficaz y segura", recoge el texto.

Las fuerzas polacas han reivindicado la "protección del cielo polaco, no solo como un deber sino como una misión diario de los soldados que se comprometen plenamente a proteger la seguridad del país".

"Permanecemos en constante alerta, preparados para responder a cualquier amenaza y proteger la soberanía del espacio aéreo", han asegurado.

