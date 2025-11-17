Polonia investiga "acto de sabotaje" en explosión de línea ferroviaria cerca de Varsovia

VARSOVIA (AP) — El primer ministro polaco Donald Tusk afirmó el lunes que una explosión en una sección de la línea ferroviaria utilizada para entregas a Ucrania fue un "acto de sabotaje sin precedentes".

Una fuente de seguridad polaca informó a The Associated Press que las autoridades están investigando si la explosión del domingo en la línea que conecta Varsovia con el sureste de Polonia está relacionada con Rusia, Bielorrusia o sus aliados.

Tusk ha prometido que Polonia atrapará a los responsables, "sean quienes sean".

Durante su visita al sitio el lunes, el primer ministro dijo que el incidente había ocurrido en una línea vital para entregar ayuda a Ucrania. Funcionarios polacos dijeron estar seguros de que un artefacto explosivo había sido detonado en una sección de la vía entre Varsovia y Lublin y más tarde descubrieron daños en los cables aéreos en la misma línea. Ambos fueron probablemente sabotajes, señalaron los funcionarios polacos.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que la alianza está en estrecho contacto con los funcionarios polacos y está a la espera del resultado de la pesquisa.

Según datos recopilados por la AP, mandatarios occidentales han acusado a Rusia y sus aliados de organizar docenas de ataques y otros incidentes en toda Europa desde la invasión de Ucrania hace tres años. El objetivo de Moscú, de acuerdo con los gobernantes occidentales, es socavar el apoyo a Ucrania, sembrar miedo y dividir a las sociedades europeas.

La probabilidad de que los dos incidentes en la línea ferroviaria ocurrieran "por orden de servicios extranjeros" era "muy alta", destacó Tomasz Siemoniak, ministro de Servicios de Seguridad de Polonia.

Los investigadores que examinan los dos casos de presunto sabotaje buscan determinar si fueron actos deliberados por parte de un Estado hostil, dijo la fuente de seguridad polaca que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos delicados.

"Los perpetradores demostraron un alto profesionalismo y entrenamiento experto", afirmaron los investigadores.

Un conductor de trenes en la línea entre la capital, Varsovia, y Lublin en el sureste de Polonia reportó problemas con la vía alrededor de las 7:40 de la mañana el domingo. Una inspección posterior determinó que había daños en una sección de la vía cerca del pueblo de Mika, a unos 100 kilómetros (62 millas) al sureste de Varsovia, señalaron las autoridades.

"Podemos decir sin ninguna duda que se detonó un artefacto explosivo, dañando las vías del tren", afirmó el ministro del Interior polaco, Marcin Kierwiński.

Por el momento se desconoce si la explosión y el daño ocurrieron tarde el sábado o temprano el domingo. Dos pasajeros y varios miembros del personal estaban en el tren, pero no se reportaron heridos, detallaron las autoridades.

El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, dijo el lunes que el ejército planea examinar 120 kilómetros (aproximadamente 75 millas) de la línea Varsovia-Lublin-Hrubieszów, que conecta la capital con Ucrania por ferrocarril y carretera.

Otro tren en la ruta Świnoujście-Rzeszów que viaja a lo largo de la misma línea se vio obligado a detenerse el domingo por la noche en Puławy, a unos 50 kilómetros (31 millas) de Lublin, después que los cables eléctricos aéreos fueran dañados, informó Kierwiński el lunes. Alrededor de 60 metros (196 pies) de líneas eléctricas fueron dañados, agregó. Puławy está situado entre Mika y Lublin en la misma línea de tren que conecta Varsovia con la frontera ucraniana.

En el momento en que el tren se detuvo, había 475 pasajeros a bordo, pero no se reportaron heridos a pesar de que las líneas eléctricas dañadas rompieron varias ventanas del tren.

Hablando con Rutte en una conferencia de prensa en Bruselas tras el anuncio de Polonia, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, dijo que las naciones europeas necesitan mantener "las cabezas frías".

Advirtió sobre reaccionar de manera exagerada a incidentes de presunta interrupción rusa, señalando que, "esto es desafortunadamente la nueva normalidad".

"Lo que Rusia está tratando de hacer es desestabilizar nuestras sociedades a través de campañas de información y otras", sostuvo.

En una entrevista el sábado en una base militar finlandesa, Stubb dijo que Moscú está llevando a cabo "dos tipos de guerra": una guerra cinética en Ucrania y una guerra híbrida en Europa.

"La línea entre la guerra y la paz se ha desdibujado", comentó Stubb. ___

Sam McNeil contribuyó a este despacho desde Bruselas. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.