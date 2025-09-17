Polonia investiga si misil propio golpeó vivienda durante intrusión de un dron

¿Misil polaco o dron ruso? Polonia investiga qué tipo de proyectil dañó una casa durante la intrusión la semana pasada de unos 20 drones en su espacio aéreo, indicó una fuente judicial este miércoles.

La sospecha inicial era que los restos de un dron ruso, derribado por la defensa aérea polaca, habían impactado contra el edificio.

Pero según medios locales, la casa, situada en el pueblo de Wyryki, en el este del país, fue golpeada por un misil aire-aire AIM-120 AMRAAM disparado desde un caza F-16 del ejército polaco.

"La investigación se encuentra en su fase preliminar y hay que esperar el dictamen de los expertos para poder determinar qué tipo de armamento causó los daños en esta casa", declaró a la AFP la portavoz de la fiscalía nacional, Anna Adamiak.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, subrayó que, independientemente de las circunstancias, la responsabilidad recae en primer lugar en Moscú.

"Toda la responsabilidad por los daños causados a la casa en Wyryki recae en los autores de la provocación con drones, es decir, en Rusia", insistió Tusk en X.

"Todas las circunstancias del incidente serán comunicadas al público, al gobierno y al presidente por los servicios competentes una vez concluida la investigación", añadió.

Según Adamiak, la investigación sobre "la violación del espacio aéreo polaco" y "el peligro" para personas y bienes se centra en todas las intrusiones de drones registradas durante la noche del 9 al 10 de septiembre.

Polonia, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, desplegó aviones junto a sus aliados de la Alianza Atlántica ante la entrada de drones en su espacio aéreo.

No hubo heridos durante las intrusiones y la casa de Wyryki fue la única que terminó con daños.

