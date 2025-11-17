Polonia.- La OTAN pide esperar a la investigación de Polonia tras la denuncia de un sabotaje contra sus vías férreas

BRUSELAS, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha reclamado este lunes esperar a la investigación en marcha de las autoridades de Polonia tras la denuncia de un sabotaje contra el sistema ferroviario.

"Por supuesto, estamos en estrecho contacto con las autoridades polacas en un contacto intenso sobre este asunto", ha señalado el jefe político de la OTAN en rueda de prensa desde la sede de la organización tras una reunión con el presidente finlandés, Alexander Stubb.

En todo caso, Rutte ha recalcado que ahora hay que esperar "los resultados de la investigación" en marcha, sin querer detallar quién está detrás del ataque a las infraestructuras polacas.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha denunciado este lunes un sabotaje "sin precedentes" contra el sistema ferroviario del país, tras registrarse una explosión en la vía que conecta la capital, Varsovia, con Lublin.

En redes sociales, Tusk ha dicho que "lamentablemente, se confirmaron los peores temores" y ha calificado de "acto de sabotaje" el incidente registrado en la línea férrea, después de que se confirmara que un tramo de vía había sido dañado.

"Un artefacto explosivo detonó y destruyó la vía. Los servicios de emergencia y la Fiscalía trabajan en el lugar. También se reportaron daños en la misma línea, más cerca de Lublin", ha detallado el dirigente polaco, quien ha denunciado que el incidente "atenta directamente contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos".