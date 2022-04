Polonia: Llegan a 4 de 10 mineros desaparecidos tras temblor

VARSOVIA (AP) — Rescatistas en el sur de Polonia llegaron hasta el punto donde se encuentran cuatro de los 10 mineros con los que se había perdido contacto la madrugada del sábado luego de un potente temblor subterráneo y una fuga de gas metano, informaron las autoridades de la mina de Borynia-Zofiowka. Fue el segundo accidente en una mina de carbón registrado esta semana en Polonia.

De momento no se ha dado a conocer la condición de los cuatro mineros y las autoridades señalaron que no hubo contacto verbal con ninguno de los mineros desaparecidos. Por ahora el equipo de rescate no ha podido sacar a los cuatro de inmediato a la superficie y más equipos serán enviados al área, dijo Edward Paździorko, subdirector de la compañía Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW) que opera la mina.

El accidente ocurrió a las 3:40 de la madrugada del sábado a unos 900 metros (2.950 pies) de profundidad, lo que hizo huir de la mina a docenas de trabajadores. Fue el segundo accidente que se registra en una mina de carbón en apenas cuatro días en la región minera próxima a la comunidad de Jastrzebie-Zdroj, cerca de la frontera con la República Checa.

Las repetidas explosiones de metano registradas desde el miércoles en la cercana mina de carbón de Pniowek mataron a cinco mineros, siete desaparecidos y decenas de heridos. La búsqueda de los desaparecidos en Pniowek se suspendió el viernes luego que nuevas explosiones causaron lesiones a 10 rescatistas, algunas de gravedad.

Ambas minas están operadas por la misma empresa, Jastrzebska Spolka Weglowa or JSW.

La compañía explicó que 52 trabajadores estaban en el área del temblor el sábado en la mina Borynia-Zofiowka y 42 de ellos pudieron salir del pozo por su cuenta sin sufrir lesiones. Se lanzó una operación de rescate en que participan 12 equipos para los mineros desaparecidos, pero las autoridades agregaron que tenían que trabajar con cuidado debido a los altos niveles de metano que aún se encuentran en la mina.

En un mensaje en Twitter, el primer ministro Mateusz Morawiecki dijo que se trató de una “nueva noticia devastadora” en la región minera y añadió que sus pensamientos y oraciones estaban con los desaparecidos y sus familias.

Aseveró que los accidentes serán investigados a fondo y se examinarán los procedimientos y equipos en las minas.

Polonia depende de su propio carbón y de las importaciones de carbón para casi 70 % de sus necesidades energéticas, lo que genera críticas de la Unión Europea y de grupos ambientalistas preocupados por las emisiones de CO2 y el cumplimiento de los objetivos sobre el cambio climático. La mayoría de las minas de carbón polacas se encuentra en la región sur de Silesia.

El gobierno polaco ha estado reduciendo el uso de carbón y recientemente anunció que pondría fin a las importaciones de carbón de Rusia en mayo, como parte del esfuerzo de Polonia para reducir su dependencia de la energía rusa en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú.