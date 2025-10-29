Polonia mantendrá prohibición de importar algunos productos alimenticios ucranianos

VARSOVIA, 29 oct (Reuters) - Polonia mantendrá la prohibición de importar trigo, maíz, colza y semillas de girasol de Ucrania a pesar de los cambios en las normas de la Unión Europea sobre comercio, dijo el miércoles el Ministerio de Agricultura polaco.

La UE eximió temporalmente de derechos y cuotas a los productos agrícolas ucranianos en junio de 2022, tras la invasión rusa, para ayudar a Ucrania a compensar los mayores costos de exportar sus productos a través de la UE, después de que Rusia amenazó sus rutas marítimas tradicionales del mar Negro.

Los agricultores europeos realizaron protestas por sus bajos ingresos, el aumento de los costos y la competencia de las importaciones baratas -en particular de Ucrania y los países sudamericanos del bloque Mercosur- y exigieron condiciones comerciales más justas y una normativa menos estricta.

Los principios del comercio volverán a ser los del acuerdo de asociación entre la UE y Kiev, y las importaciones libres de impuestos de productos sensibles como el azúcar, las aves de corral y los huevos estarán limitadas por cuotas.

"Los nuevos contingentes (...) se aplican a las importaciones de bienes a toda la UE, mientras que en Polonia sigue vigente la prohibición indefinida de importar trigo, maíz, semillas de colza y girasol de Ucrania, así como determinados productos procesados", dijo el Ministerio en un comunicado. (Reporte de Anna Wlodarczak-Semczuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)