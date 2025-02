Polonia no enviará tropas a ucrania, afirma su primer ministro

VARSOVIA, 17 feb (Reuters) - Polonia no enviará tropas a Ucrania, dijo el lunes el primer ministro, Donald Tusk, mientras se dirigía a una cumbre de emergencia en París para debatir el papel de Europa en cualquier alto el fuego.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se convirtió antes en el primer mandatario europeo en decir que estaba dispuesto a enviar soldados de mantenimiento de la paz a Ucrania. "Polonia apoyará a Ucrania como lo ha hecho hasta ahora: organizativamente, de acuerdo con nuestras capacidades financieras, en términos de ayuda humanitaria y militar", dijo Tusk a los periodistas antes de embarcar en un avión con destino a París.

"No tenemos previsto enviar soldados polacos al territorio de Ucrania. Daremos (...) apoyo logístico y político a los países que posiblemente quieran proporcionar esas garantías en el futuro, esas garantías físicas". Tusk desaconsejó cuestionar la alianza de Europa con Estados Unidos, después de una semana tumultuosa que ha dejado a muchos países con el temor de no poder contar con el apoyo de Washington y que el presidente Donald Trump alcance un acuerdo de paz en Ucrania con el presidente ruso Vladimir Putin que perjudique a Kiev y a la seguridad europea en general. "Polonia (...) puede y debe desempeñar un papel positivo", dijo. "Con esto me refiero a (garantizar) la cooperación más estrecha posible entre Polonia, Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos y países europeos como Reino Unido y Noruega. No puede haber lugar para 'o lo uno o lo otro: o la Unión Europea o Estados Unidos'".

Dijo que no era el momento de pensar en construir una alternativa a la alianza militar transatlántica OTAN y afirmó que los países que ofrezcan garantías de seguridad a Ucrania deben estar seguros de que pueden cumplirlas.

"Debemos demostrar que somos capaces de invertir mucho más en nuestras capacidades de defensa", afirmó. "Preguntaré a los primeros ministros si están dispuestos a tomar decisiones de verdad". (Información de Alan Charlish, Pawel Florkiewicz y Anna Wlodarczak-Semczuk; edición de Kevin Liffey; edición en español de Jorge Ollero Castela.)