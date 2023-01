Polonia pide a la ONU intervenir para que Alemania acceda a pagar las reparaciones por la IIGM

Las autoridades de Polonia han pedido este martes a Naciones Unidas intervenir para que Alemania se haga cargo del pago de reparaciones por los da√Īos provocados durante la Segunda Guerra Mundial y han solicitado adem√°s una reuni√≥n con el secretario general, Ant√≥nio Guterres, para abordar el asunto.

El viceministro de Exteriores del pa√≠s, Arkadiusz Mularczyk, ha indicado que el Gobierno est√° tomando medidas "contundentes", por lo que tambi√©n ha pedido reunirse con el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, seg√ļn informaciones recogidas por la emisora Radio 1.

El pasado mes de septiembre, las autoridades polacas presentaron un informe sobre las p√©rdidas causadas por Alemania entre 1939 y 1945. El monto de los da√Īos se estim√≥ en 1,37 billones de euros.

As√≠, ha explicado que este a√Īo, el Gobierno prev√© realizar una campa√Īa de informaci√≥n sobre este asunto. "Hemos enviado unas 50 notas a los pa√≠ses de la UE, el Consejo de Europa y la OTAN para abordar este asunto, que est√° en el centro de nuestros debates culturales", ha aseverado antes de indicar que tambi√©n han pedido ayuda a la Organizaci√≥n de Naciones Unidas para la Educaci√≥n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en relaci√≥n con las obras de arte robadas.

"Me he dirigido al Consejo de Europa, y creo que es una solicitud importante", ha insistido, si bien ha reafirmado que la m√°s importante es la que se ha presentado ante la ONU. Adem√°s, ha lamentado que Alemania ni siquiera aborde el asunto, algo que "el mundo no sabe".

En este sentido, ha recordado que est√° solicitando intervenci√≥n en este campo para "crear una plataforma que facilite el di√°logo con Alemania". "Lo que hemos hecho durante los √ļltimos tres meses es tomar medidas para internacionalizar el caso", ha a√Īadido.

