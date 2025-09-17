Polonia pide a la UE poner fin a las importaciones de petróleo ruso en 2026

VARSOVIA, 17 sep (Reuters) -

Polonia ha instado a los Estados miembros de la Unión Europea que siguen comprando energía rusa a que pongan fin a esas importaciones para finales de 2026 y les ofrecerá ayuda para ello, dijo el miércoles el ministro de Energía, Milosz Motyka.

El oleoducto Druzhba suministra petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia, que siguen comprando energía a Rusia después de que otras naciones de la UE cortaran sus lazos tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

La Comisión Europea propondrá acelerar la eliminación progresiva de las importaciones de fósiles rusos, dijo el martes la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, tras una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El bloque había planeado previamente poner fin a las compras de petróleo y gas ruso para el 1 de enero de 2028.

El ministro polaco dijo que esto debería ocurrir dos años antes, sobre todo a la luz de acontecimientos recientes como la incursión de un dron ruso en territorio polaco la semana pasada.

"Les pido que se pongan de acuerdo en el objetivo común de eliminar por completo las importaciones de crudo ruso para finales de 2026", escribió Motyka a los ministros de Energía de los países de la UE.

"Una decisión así reforzaría la coherencia de nuestras acciones, fijaría un horizonte temporal claro y demostraría nuestra determinación de independizarnos de los suministros de petróleo que plantean riesgos políticos y estratégicos".

La UE ha impuesto sanciones a la mayoría de las importaciones rusas de petróleo, pero no a las de gas, debido a la oposición de Eslovaquia y Hungría, que reciben suministros de oleoductos rusos y mantienen vínculos más estrechos con Moscú. El adjunto de Motyka y máximo responsable polaco de seguridad energética, Wojciech Wrochna, afirmaba que el gas natural licuado estadounidense que pasa por Polonia podría ayudar a eliminar el gas ruso de Europa. "Ayer mantuve una muy buena reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, el gas estadounidense que fluye hacia el sur a través de Polonia podría ayudar a eliminar el gas ruso", dijo Wrochna a la prensa. La empresa polaca Orlen empezó a enviar gas estadounidense a Ucrania esta primavera para ayudar a Kiev a reponer reservas antes del invierno. Eslovaquia sigue dependiendo de las importaciones rusas y no ha utilizado el enlace de gas con Polonia para asegurarse suministros alternativos. (Reportaje de Marek Strzelecki; redacción de Anna Wlodarczak-Semczuk; edición de Mark Potter; editado en español por Patrycja Dobrowolska)